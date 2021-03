Sanremo: Rossini Festival invita Fiorello, 'vedrai ti piacerà'

PESARO, 07 MAR - "Visto che tra Festival ci si intende, il Rossini Opera Festival è felice di invitare Fiorello, una volta che sarà di nuovo possibile aprire i teatri, a vedere una produzione d'opera, ovviamente di Rossini". E' l'invito lanciato via facebook dal festival pesarese allo showman che nell'ultima serata del Festival di Sanremo ha preso di mira, tra l'altro, la lirica ("si potrebbero dire anche le parolacce, non se ne accorge nessuno"). "È vero, i riti e le tradizioni del mondo della lirica possono sembrare strani e complicati all'inizio - si legge sula pagina fb del Rof -, ma ciò viene facilmente superato dalla bellezza della musica, della recitazione, del testo e di tutti gli elementi artistici che concorrono alla creazione di uno spettacolo. Siamo sicuri che il repertorio di Rossini, che tanta ironia e comicità ha profuso in numerose sue opere, possa essere apprezzato da un professionista che di queste arti ha fatto grande uso. Fiorello, ti aspettiamo! Vedrai, ti piacerà...". (ANSA).