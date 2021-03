Max Gazzè-Superman cade durante esibizione

SANREMO, 07 MAR - Piccolo imprevisto per Max Gazzè durante la sua esibizione, stasera vestito da Clark Kent che si trasforma in Superman. Ma il supereroe che si è tuffato in platea è inciampato tra le poltrone perdendo per un attimo il filo della canzone. "Eh, so' caduto", ha poi commentato in tono scanzonato lo stesso Gazzè. (ANSA).