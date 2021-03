Sanremo: Toti premia Gaudiano, simbolo vita che riparte

ROMA, 05 MAR - "È un Festival di Sanremo difficile, ma col coraggio di questo palco avete riempito le poltrone dell'Ariston, che purtroppo sono dovute restare vuote. Sicuramente avete fatto sorridere qualcuno che stasera vi sta guardando da uno dei nostri ospedali, qualche infermiere, qualche medico di guardia, qualche ragazzo delle nostre ambulanze o paziente che si sta riprendendo. Credo che al di là delle critiche, questo Festival sia davvero un'opera ben fatta". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti stasera dal palco dell'Ariston. "spero solo che questi ragazzi simboleggino la vita che riparte per tanti giovani che da un anno a questa parte sono chiusi nelle loro case, non vedono i loro amici e non possono andare a scuola". Toti ha premiato Gaudiano, vincitore della categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2021. Il premio è una Lanterna di Genova realizzata in filigrana di Campo Ligure: "Porta fortuna - ha detto Toti al vincitore - lo ha fatto con tutti quelli a cui l'abbiamo consegnata in questi anni" (ANSA).