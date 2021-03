Sanremo: è Ermal Meta il favorito dei bookmaker

ROMA, 05 MAR - La 71esima edizione del Festival di Sanremo si avvia verso la finale e gli esperti di Sisal Matchpoint indicano Ermal Meta, vincitore della serata cover del giovedì, quale principale favorito alla vittoria finale. Il cantante di Fier - già vincitore nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente - in sole due serate, ha visto crollare la sua quota da 16 a 2,50. Rimane costante nelle zone alte della classifica Annalisa, in quota a 5,00, mentre Willie Peyote chiude il podio dei favoriti a 7,50. In discesa la coppia formata da Francesca Michielin e Fedez, ora dati a 9,00, affiancati da Irama. Crolla invece Noemi, da 6,00 a 20, mentre rimangono costanti i Maneskin alla pari adesso con Arisa: il trionfo sul palco dell'Ariston di uno dei due pagherebbe 12 volte la posta. Non vuole mollare l'unica rappresentante della vecchia guardia sanremese, Orietta Berti, tanto che la sua quota, in sole ventiquattro ore, si è dimezzata passando da 66 a 33. Se c'è grande incertezza su chi sarà premiato da Amadeus domani sera, ce ne è altrettanta su chi, invece, si classificherà in ultima posizione. I quotisti di Sisal Matchpoint vedono un testa a testa tra Gio Evan e Random, entrambi dati a 2,50, per chiudere in ventiseiesima posizione. Alle loro spalle si piazzano sia Bugo sia Come Cose, quotati a 4,00, con Aiello anche lui a rischio, che si gioca a 5,00. Tutti gli altri, accreditati in doppia cifra, sembrano ormai fuori dalla lotta per succedere a Riki, che lo scorso anno si piazzò in ultima posizione al Festival. (ANSA).