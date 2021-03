Sanremo:Toti, non era facile fare festival, serviva coraggio

SANREMO, 05 MAR - "Fare il festival quest'anno non era un lavoro facile. Quella sala vuota, la pressione del Paese fuori, io che ho dovuto applicare nuove misure contenitive e ogni giorno notizie che turbano l'opinione pubblica. Non era una responsabilità facile incaricarsi di far sorridere". Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, collegato con la conferenza stampa mattutina del festival di Sanremo. "Oltre alla capacità artistica e narrativa, serviva una buona dose di coraggio e questo va sempre premiato - ha aggiunto -. L'atmosfera che c'è fuori si riverbera su tutte attività dell'uomo. Ma io ho sempre detto di essere favorevole a fare il festival: il covid ha già sufficientemente piegato la nostra società, non dovevamo consentire anche di piegare l'abitudine di vedere uno spettacolo che dura da 70 anni. Non dovevamo concederlo al covid". (ANSA).