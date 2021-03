Sanremo: Amadeus, Fiorello illumina il festival

SANREMO, 05 MAR - "Quello che Fiorello fa sul palco illumina Sanremo, è una figura indispensabile per il mio festival. Non l'ho mai visto tranquillo come quest'anno, in palla, divertito, padrone di casa assoluto". Lo dice Amadeus in conferenza stampa. "L'anno scorso nella serata dei duetti, che è molto lunga, non c'era. Quest'anno sono felice che sia rimasto", aggiunge. "Dietro l'aria da guascone siculo - sottolinea il direttore di Rai1, Stefano Coletta - Fiorello è un artista da mille registri, fiuta quello che gira intorno. Il suo atteggiamento sul palco quest'anno è rivoluzionario: senza pubblico, ha scelto la giusta misura, dando più spazio a canto e performance, perché forse il monologo retorico su quello che stavamo vivendo sarebbe stato respinto". (ANSA).