Sanremo: Amadeus, il segno della croce? Un gesto naturale

SANREMO, 05 MAR - "Il segno della croce prima di entrare sul palco? L'ho fatto anche l'anno scorso. Sono molto credente, ringrazio Dio in qualsiasi momento della giornata, innanzi tutto per la salute, mai per gli ascolti o per altre cose. Era un segno della croce di ringraziamento, come lo fa il calciatore prima di entrare in campo o come i momenti di preghiera delle altre religioni. Non era studiato". Lo spiega Amadeus in conferenza stampa. "L'ho fatto in modo naturale, senza ostentare né mancare di rispetto a nessuno". (ANSA).