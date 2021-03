Berlino: Orso d'oro a "Bad Luck, banging or Loony Porn"

BERLINO, 05 MAR - "Bad Luck, banging or Loony Porn" del regista Radu Jude ha vinto l'Orso d'oro della Berlinale. Lo ha reso noto il festival quest'anno in edizione virtuale a causa della pandemia. Maren Eggert ha vinto l'Orso d'argento per la migliore interpretazione per il film "I'm your man", della regista tedesca Maria Schrader. (ANSA).