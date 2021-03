Sanremo: Amadeus, rispetto i no di Celentano e Benigni

SANREMO, 04 MAR - "E' difficile pensare a un Sanremo così anche per gli artisti: con grandi come Celentano e Benigni si parte da un'idea e bisogna poterla realizzare in tranquillità. Il Covid ha creato grandi problemi, ci sono persone che hanno paura a uscire di casa e che non hanno più vent'anni. Oppure che non possono fare spettacoli come vorrebbero: penso a Lorenzo Jovanotti". Lo spiega Amadeus in conferenza stampa. "Parliamo di artisti che sono stati chiamati, contattati, ma ho rispetto dei loro no. E comunque rimangono amici: mi mandano messaggi di solidarietà, affetto amicizia". (ANSA).