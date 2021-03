Sanremo: Rai, non c'è plagio per i Maneskin

SANREMO, 04 MAR - "Non c'è plagio né melodico, né armonico né strutturale, se non nei riferimenti tipici del rock. La questione viene archiviata". Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai1, chiude la questione sull'accusa di plagio avanzata nei confronti dei Maneskin, in gara a Sanremo con il brano Zitti e buoni, che avrebbe ricordato F.D.T degli Anthony Laszlo. "La conclusione dei nostri esperti è che melodia e incipit tra i due brani siano completamenti diversi", ha aggiunto. (ANSA).