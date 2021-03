In affitto il vecchio appartamento di Lady Gaga a New York

NEW YORK, 03 MAR - Prima che Lady Gaga diventasse una star internazionale viveva in un piccolo monolocale a New York. Quello stesso appartamento, situato nel Lower East Side, è ora in affitto per duemila dollari al mese. Fu la stessa Lady Gaga a rivelare in un'intervista nel 2011 alla CBS che visse nell'appartamento per tre anni. Poi, dopo il successo dell' album The Fame Monster (2009), si trasferì a Park Avenue pagando ben 22 mila dollari al mese. Attualmente Gaga risiede in California dove possiede diverse proprietà. (ANSA).