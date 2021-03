Sanremo: bookmaker, ok Fedez-Michielin, Noemi e Annalisa

ROMA, 03 MAR - Dopo l'esibizione dei primi 13 cantanti in gara e il verdetto della giuria demoscopica, la classifica dei favoriti al Festival di Sanremo per gli esperti di Sisal Matchpoint ha subito importanti variazioni. Le esibizioni di Annalisa e Noemi hanno convinto tanto da piazzarsi prima e seconda nella classifica demoscopica. I bookmaker si adeguano: la cantante savonese, in gara a Sanremo con il brano Dieci, passa dal 20.00 iniziale a 6.00 e Noemi, con la sua interpretazione di Glicine, è a pari quota ma partiva addirittura da 33.00. Si confermano Francesca Michielin e Fedez, già tra i candidati alla vittoria e ora primi da soli a quota 5.00. Grande balzo in avanti anche per il rapper romano Fasma, la sua Parlami è piaciuta e le sue chance di vittoria scendono dal 50.00 della vigilia al 12.00 di oggi, alla pari con Willy Peyote e La Rappresentante di lista che si confermano nella parte alta della classifica prima della loro esibizione di stasera. Perde invece il primo posto il duo siciliano Colapesce e Di Martino: dati per favoriti alla vigilia, i due si sono piazzati al nono posto nella classifica demoscopica e salgono a quota 20.00. In discesa anche i Maneskin: la band capitanata da Damiano partiva da 7.50, ma la performance di ieri non ha convinto del tutto, il loro successo ora si gioca a 12.00. Tra gli artisti in discesa anche la più giovane del Festival, Madame, che da 9.00 sale a 20.00. A quota 16.00 c'è Ermal Meta che salirà stasera sul palco dell'Ariston. Si sale a 20.00 per la vittoria di Arisa, Bugo, Fulminacci e Gaia, mentre a 25.00 ci sono Coma Cose, Gio Evan e lo Stato Sociale. Ultimo nella classifica demoscopica, Aiello sale a 33.00, insieme a Francesco Renga, Malika Ayane e Max Gazzè. Extra Liscio e Davide sono a quota 50.00, ultimi posti per Ghemon, Random e Orietta Berti, tutti a 66.00. Anche nella community Tipster di Sisal i più esperti stanno dando i loro suggerimenti sul probabile vincitore della 71esima edizione del Festival. Per ora i favoriti sono Francesca Michielin e Fedez e i Maneskin. Bene anche Noemi e Willy Peyote. (ANSA).