Il cinema torna a NY, si riparte con Tenet

NEW YORK, 03 MAR - Il 5 marzo riaprono le sale cinematografiche a New York. Il ritorno al cinema per i newyorkesi sarà all'insegna di Tenet, il film di fantascienza diretto e co-prodotto da Christopher Nolan che dopo tre rinvii è uscito in alcuni cinema americani lo scorso settembre. Ha incassato quasi 58 milioni di dollari senza le piazze di New York e la California. Il ritorno al cinema nella Grande Mela non sarà senza restrizioni. La capienza sarà infatti limitata al 25% e ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina. (ANSA).