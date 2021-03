Musica: Mehta torna podio Maggio, concerto con Buchbinder

FIRENZE, 03 MAR - Zubin Mehta torna a dirigere l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e con lui sul palco si esibirà il pianista Rudolf Buchbinder: il concerto verrà registrato sabato 6 marzo e successivamente trasmesso in streaming. In programma tre composizioni di Mozart e in prima esecuzione assoluta un brano composto da Fabio Vacchi, commissionato dal Maggio, che nasce da una lettura approfondita delle Lettere dal carcere di Nelson Mandela e dalla commissione di un melologo dalla Paris Mozart orchestra sempre inerente alla figura del premio Nobel sudafricano. In ottemperanza alle limitazioni imposte per l'emergenza sanitaria che tengono chiusi i teatri al pubblico, il Maggio, si spiega, ha deciso di eseguire comunque il concerto per registrarlo e trasmetterlo successivamente in streaming. Di conseguenza il Teatro rimborserà chi aveva acquistato i biglietti relativi. Sarà possibile richiederne il rimborso dal 4 marzo e fino al 30 marzo; sul sito del Maggio (www.maggiofiorentino.com) le istruzioni per ottenerlo. Nel mese di marzo sono previste poi le registrazioni, ce verranno trasmesse successivamente, di altri tre concerti sinfonici di sir Eliot Gardiner (9 marzo), Manfred Honeck (21 marzo) e Zubin Mehta con la violinista Vilde Frange (27 marzo) infine l'opera Così fan tutte, di Wolfgang Amadeus Mozart, diretta da Zubin Mehta nel nuovo allestimento con la regia di Sven-Erich Bechtolf (28 marzo). (ANSA).