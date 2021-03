Sanremo: Amadeus, dispiaciuto se Irama non volesse rimanere

SANREMO, 03 MAR - "Se lo stesso Irama vorrà escludersi, è libero di farlo. Mi dispiacerà, ma nel caso lo accetterò". Lo ha detto Amadeus, tornando sulla questione Irama e sulla possibilità che sia lo stesso artista a decidere di non accettare l'ipotesi di rimanere in gara con la registrazione delle prove generali. "Non c'è differenza, e la mia proposta nasce dal desiderio di permettere ai cantanti che avessero lo stesso problemi di far parte della gara". (ANSA).