Bertè, una scarpa rossa su palco contro femminicidi

SANREMO, 02 MAR - Loredana Bertè porta sul palco dell'Ariston la denuncia contro la violenza sulle donne. Durante la sua esibizione, oltre a un fiocchetto rosso in bella vista sulla giacca, ha tenuto una scarpa rossa, simbolo delle manifestazioni contro i femminicidi. Minigonna d'ordinanza e farfalle tra i capelli, Loredana Bertè ha ripercorso la sua carriera con un medley di Mare d'inverno, Dedicato, Non sono una signora, Sei bellissima. Peccato la mancata standing ovation, che avrebbe meritato, compensata da una standing ovation d'annata del 1994 (con immagini di repertorio). "Grazie per avermi permesso di portare il messaggio contro la violenza sulle donne. Al primo schiaffo bisogna denunciare", ha detto la Berté prima di congedarsi con il suo ultimo brano Figlia di. (ANSA).