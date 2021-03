Nuovo arrivo in casa Alec e Hilaria Baldwin, nata una bimba

NEW YORK, 02 MAR - La famiglia di Alec e Hilaria Baldwin si è ulteriormente ingrandita. L'attore e la yoga e lifestyle influencer hanno avuto il sesto figlio.Si tratta di una bimba, Lucia. A dare l'annuncio la stessa coppia con una foto sui rispettivi profili Instagram. Nell'immagine si vede Hilaria circondata da sei bambini e sotto la didascalia 7, una emoji cuore, un'altra macchina fotografica e il nome Alec. Il numero sette perche' l'attore ha un'altra figlia, Ireland, 25 anni, avuta dal matrimonio con Kim Basinger. Tuttavia il web non ha potuto fare a meno di notare che la piccola è arrivata solo sei mesi dopo la nascita dell'ultimo figlio lo scorso settembre. "Chi è la madre? - si legge in uno dei commenti al post di Alec Baldwin -. Ha partorito sei mesi fa (riferendosi a Hilaria), se c'è stata una madre surrogata dillo e basta, se l'hai adottata dillo e basta, se la bambina è stata il frutto di una relazione e hai deciso di crescerla con tua moglie dillo e basta. Se non vuoi dire niente perche' entrambi non la smettete di postare elemosinando acchiappaclick?. Crescetevi i vostri cento figli in privato e basta". Baldwin non ha preso bene il commento e ha reagito rispondendo, "Chiuditi quella f... bocca e fatti gli affari tuoi". (ANSA).