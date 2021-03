Ciak per Non sono quello che sono, di e con Edoardo Leo

ROMA, 02 MAR - Ambientata nei primi anni 2000, una storia senza tempo in cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni, tradimenti e folle gelosia. Alla sua sesta regia, Edoardo Leo torna sul set con Non sono quello che sono, film drammatico di cui è anche autore e protagonista. Nel cast Antonia Truppo, Javad Moraqib, Ambrosia Caldarelli, Matteo Olivetti, Michael Schermi. La fotografia del film è di Marco Bassano, la scenografia di Veronica Rosafio, i costumi di Elena Minesso e il montaggio di Consuelo Catucci. Le riprese dureranno sei settimane e si svolgeranno tra Roma e il litorale laziale. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film, Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia e Vision Distribution, Non sono quello che sono sarà distribuito da Vision Distribution. (ANSA).