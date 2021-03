Museo del Cinema a Istanbul, il primo della Turchia

ROMA, 02 MAR - Raccontare l' industria cinematografica della Turchia di ieri e di oggi, utilizzando cimeli e tecnologia. E' l' obiettivo del Museo del Cinema inaugurato in questi giorni a Istanbul. La nuova struttura ha trovato posto in Iskiklal Street, nel quartiere Beyoğlu della città. I lavori di ristrutturazione sono durati due anni e hanno permesso di trasformare il Teatro Atlas, nato negli anni '40, in un nuovo polo culturale che fa parte di un progetto più ampio chiamato Beyoğlu Culture Road e che copre un'area che si estende da Galataport a Piazza Taksim, collegando i luoghi culturali del quartiere, tra cui il Centro culturale Atatürk e la Torre di Galata. Il Museo del Cinema, il primo di tutta la Turchia, si offre anche come spazio per eventi e iniziative. All'inaugurazione, il 26 febbraio, c'erano il Presidente Recep Tayyip Erdoğan con la first lady, il ministro della Cultura e del Turismo Nuri Mehmet Ersoy, il regista inglese Guy Ritchie - in Turchia per girare un film - e l' attore Jason Statham, gli attori turchi Hülya Koçyiğit e Oktay Kaynarca, il musicista Orhan Gencebay. (ANSA).