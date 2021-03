Mick Jagger ad Agrigento, visita a monumenti e pranzo

AGRIGENTO, 01 MAR - Un tour alla Valle dei Templi, pranzo in un ristorante in riva al mare, a San Leone, e una visita alla cattedrale di San Gerlando: Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones, oggi ha trascorso una giornata fra le bellezze di Agrigento. Jagger ha pranzato a 'La Rotta'. Il menù, preparato dallo chef Damiano Ferraro del ristorante 'Capitolo Primo' di Montallegro (Ag) si componeva di filetto di tonno e pomodorini secchi, una cupoletta di pesce spada con olive nere, tortelli di broccoletti e gambero rosso e di un flan al cioccolato amaro e gelato di amaretti ed arancia. Secondo un'indiscrezione, pare che Jagger sia in zona da mesi, ospite di una grande tenuta dove starebbe dedicando il proprio tempo a comporre i brani del suo nuovo album. (ANSA).