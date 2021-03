Berlino al via senza Italia in concorso

ROMA, 01 MAR - Tra i quindici film in concorso di questa 71/ma edizione del Festival di Berlino che parte oggi 1 marzo niente Italia, tanta Germania, un po' di Francia e qualche spruzzata di Oriente. Ma nella Berlinale 2021, con un neo-direttore artistico 'tutto italiano' , Carlo Chatrian , c'è per il nostro Paese nella sezione Special il documentario di Pietro Marcello PER LUCIO, ritratto dell'artista Lucio Dalla attraverso materiali di repertorio pubblici e privati, mentre a Forum il film di Fabrizio Ferraro LA VEDUTA LUMINOSA, viaggio impossibile di una strana coppia, regista e assistente di un produttore, che parte da Roma per raggiungere Tubinga alla ricerca dei luoghi del poeta Friedrich Hӧlderlin. Tornando al concorso 'ridotto' di questa singolare edizione del festival (1-5 marzo) - che quest'anno si avvarrà di un doppio appuntamento: il primo fissato da oggi al 5 marzo, interamente online dedicato alla stampa e agli operatori del settore, il secondo in presenza per il pubblico dal 9 al 20 giugno -, ben cinque film tedeschi, tra cui NEXT DOOR, esordio alle regia di Daniel Brühl. Ci saranno poi tre opere francesi, tra le quali una di Céline Sciamma, PETITE MAMAN con protagonisti due bambini di otto anni e il geniale coreano Hong Song-Soo con INTRODUCTION. Sulla divisione tra Industry Event, in programma da oggi al 5 marzo con film selezionati solo per la stampa, e il cosiddetto Summer Special (9-20 giugno) aperto al pubblico, ci tiene a dire la direttrice Mariette Rissenbeek: "Vogliamo organizzare a giugno una grande festa per gli appassionati di cinema, incantare ancora una volta il pubblico e offrire loro una festa per i sensi" L'edizione digitale per l'industria cinematografica e stampa - aggiunge - sarà solo un assaggio "dei festeggiamenti che seguiranno". Infine, per l'Italia, da segnalare anche HUMAN FACTORS, riflessione sulla crisi della famiglia moderna nel nostro mondo iper-mediatizzato, che sarà presentato nella sezione Panorama. La pellicola, già in premiere virtuale al Sundance Film Festival, è del regista di Bolzano Ronny Trocker. Infine nella giuria del concorso di questa 71/a edizione il nostro Gianfranco Rosi. (ANSA).