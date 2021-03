Musica: Istanbul Music Festival dal 3 al 21 giugno

ROMA, 01 MAR - Musica classica all' aperto nei luoghi più attraenti della capitale della Turchia. Emozioni e suoni si combineranno nella edizione n. 49 dell' Istanbul Music Festival Organizzato dalla Istanbul Foundation for Culture and Arts in programma dal 3 al 21 giugno prossimo. Il festival conferisce quest'anno il Premio Onorario al violinista Cihat AşkÕn e il Premio alla carriera al compositore lettone Pēteris Vasks. Promosso con il sostegno del Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Turchia, il festival, si svolgerà completamente all'aperto per la prima volta nei suoi quasi 50 anni di storia, e offrirà agli amanti della musica "una nuova esperienza di musica classica". Tema e programma saranno annunciati nel mese di aprile. (ANSA).