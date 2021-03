Sanremo: bookmaker, favoriti Colapesce Dimartino

ROMA, 01 MAR - Vigilia di Sanremo e arriva la prima classifica dei bookmaker. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, il secondo Festival targato Amadeus avrà un outsider come protagonista: in testa alla classifica dei favoriti infatti ci sono Colapesce Dimartino, il duo siciliano è seguito dai Maneskin e da Fedez & Francesca Michielin, terzi sul podio provvisorio, alla pari con il rapper torinese Willie Peyote. Sempre per la quota indie arriva il gruppo musicale La Rappresentante di Lista (quarto), alla pari con la 19enne, Madame. Nella parte alta della classifica Sisal, anche Bugo (quinto) e Coma Cose a pari merito, mentre Ermal Meta, Irama, Aiello, Lo Stato Sociale e il veterano Max Gazzè si piazzano nel folto gruppo che staziona alla sesta posizione. A seguire tra i favoriti per la vittoria una habitué del Festival, Arisa, con Malika Ayane, Gaia e il giovane cantautore romano Fulminacci. Dal 19esimo al 23esimo posto in classifica sono appaiati il rapper romano Fasma, Francesco Renga, Ghemon, Gio Evan e Noemi. Tra i meno favoriti alla vittoria dai bookmaker, ci sono gli Extraliscio con Davide Toffolo, il rapper Random e Orietta Berti, che sul palco dell'Ariston celebrerà 55 anni di carriera. (ANSA).