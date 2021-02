Cani di Lady Gaga ritrovati legati a un palo

NEW YORK, 28 FEB - I cani di Lady Gaga sono stati ritrovati in un vicolo lontano chilometri dal luogo dove mercoledi' scorso erano stati sequestrati. La donna che li ha riconsegnati alle autorita' ha visto Gustav e Koji legati a un palo e li ha riconosciuti dalle foto circolate sui media. Lo riporta oggi il sito Tmz. Le indagini continuano e i due sequestratori sono tuttora latitanti. Si e' appreso intanto che, pochi minuti prima dell'agguato, il dog-walker dei bulldog, Ryan Fischer, era entrato con i cani in un negozio di liquori su Sunset Boulevard. Secondo Tmz e' possibile che gli aggressori lo abbiano seguito verso casa dopo essersi resi conto che aveva con se' cani di valore. Intanto da Roma, dove stanno per cominciare le riprese di "Gucci", il film di Ridley Scott sull'assassinio di Maurizio Gucci, Lady Gaga ha fatto sapere di essere al settimo cielo dalla gioia e pronta a pagare una lauta ricompensa alla "buona samaritana" che ha trovato i suoi cani. La cantante, subito dopo il sequestro di Gustav e Koji, aveva offerto una ricompensa da mezzo milione di dollari "senza far troppe domande" a chi le avesse restituito gli adorati "pets". Gaga si e' detta pronta a pagare le spese mediche di Fischer. Ferito al petto per aver opposto resistenza ai sequestratori, il dog-walker e' ricoverato da mercoledi' sera e il conto dell'ospedale sarebbe di almeno 70 mila dollari. (ANSA).