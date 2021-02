Tiziano Ferro e Oliver Stone a Filming Italy - Los Angeles

ROMA, 28 FEB - La sesta edizione di Filming Italy - Los Angeles, si terrà dal 18 al 21 marzo 2021 a Los Angeles con modalità al 90% in streaming, con presidente onorario Claudia Gerini e in rappresentanza degli Stati Uniti Harvey Keitel. Annunciate le prime due delle 25 masterclass previste con gli studenti. Una avrà come protagonista Oliver Stone che racconterà la sua carriera e parlerà del suo ultimo libro, e un'altra con Tiziano Ferro. Il Filming Italy - Los Angeles, creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Valeria Rumori, Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi) è sotto l'egida dell'Ambasciata d'Italia a Washington, del Consolato Generale d'Italia di Los Angeles e rientra nelle celebrazioni per i 160 anni dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Saranno proiettati più di 50 titoli italiani tra film, serie TV, docu-film e cortometraggi, molti dei quali inediti a livello mondiale. "Sono molto felice di poter annunciare che questa edizione del Filming Italy - Los Angeles si farà, nonostante tutte le problematiche legate a questo periodo e l'abbiamo riprogrammata soprattutto in modalità digitale", sottolinea Tiziana Rocca, che è anche Direttore artistico del Festival. "Negli anni, questo festival è diventato un appuntamento molto atteso, perché rappresenta una rara occasione per tanti artisti italiani di raggiungere una platea più ampia in un contesto internazionale". "L'edizione 2021 - afferma Valeria Rumori, Direttore dell'Istituto di Cultura di Los Angeles - vedrà coinvolti noti artisti italiani ed internazionali, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere l'Italia, la sua lingua, la sua arte ed i suoi territori". Il 25 marzo sarà la giornata ufficiale dedicata a Dante Alighieri in Italia e nel mondo, e verrà presentato il Filming Italy LA: Dante 700: una rassegna che includerà la proiezione del film muto L'inferno di Francesco Bertolini con la Cineteca di Bologna, oltre ad esclusive letture dantesche da parte di ospiti d'eccezione dell'edizione 2021 e delle edizioni passate. (ANSA).