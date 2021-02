Pupi Avati presenta Doctor Dixie Jazz Band per Viralissima

BOLOGNA, 27 FEB - La Doctor Dixie Jazz Band, la più longeva formazione di jazz tradizionale, chiuderà Viralissima Jazz rassegna musicale in onda, ultimo appuntamento domenica 28 febbraio, su LepidaTV, canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky, oltre che sul sito www.lepida.tv e sui YouTube LepidaTV OnAir e sul YouTube di ERCreativa. Registrato il 24 febbraio da Sonne Film nella storica cantina di via Cesare Battisti a Bologna, il concerto sarà introdotto dal regista Pupi Avati, che suonò il clarinetto nella band dal 1959 al 1962 anche insieme al compianto Lucio Dalla. "Continuiamo a reagire alla pandemia proponendo ottima musica, supportando i nostri eccellenti artisti e mantenendo un legame con il pubblico - ha commentato l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - nella speranza che al più presto si possa tornare nei teatri e nei cinema per vivere gli eventi dal vivo e in tutta sicurezza". La band, prosegue Felicori, "ci riporta un affresco di quegli anni in cui la città era protagonista di un fermento creativo e musicale in grado di attrarre musicisti internazionali. Il regista Pupi Avati, che fece parte della storica formazione da giovanissimo e che ha raccontato nei suoi film l'atmosfera di quegli anni, è la persona più adatta per presentarla. Lo ringraziamo per la sua partecipazione, in un momento in cui la cultura necessita di tutti i sostegni possibili per rilanciarsi e guardare al futuro". (ANSA).