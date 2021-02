Copyright Evermore,Taylor Swift fa contro causa a parco Utah

NEW YORK, 25 FEB - Si inasprisce la battaglia tra Taylor Swift e il parco tematico dello Utah per il nome Evermore. La popstar ha infatti a sua volta fatto causa sostenendo che il parco ha usato la sua musica senza permesso. Evermore oltre ad essere il titolo del nono album della Swift è anche il nome di un'attrazione a Pleasant Grove, non lontano da Salt Lake City e inaugurata nel 2018, molto prima quindi dell'uscita dell'album lo scorso dicembre. Secondo il parco Evermore, la cantante ha violato il copyright usando lo stesso nome. Nell'azione legale si sostiene anche che sono stati danneggiato la reputazione e gli introiti economici del parco, per il quale sono stati investiti 37 milioni di dollari. Motivo per cui è stato chiesto un risarcimento milionario, la cui cifra tuttavia non è chiara. (ANSA).