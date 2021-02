Il Volo al Festival con omaggio a Morricone

ROMA, 25 FEB - I tre ragazzi de Il Volo saranno super ospiti, mercoledì 3 marzo, al Festival di Sanremo. Dopo la vittoria nel 2015 con il brano "Grande Amore" e il podio nel 2019 con il brano "Musica che resta", Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano per la seconda volta come ospiti a Sanremo con un omaggio a Ennio Morricone. Il Volo ripercorrerà le Melodie del Maestro, grande direttore d'orchestra, musicista, compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, insignito del Premio Oscar. Il trio sarà accompagnato dall'Orchestra del Festival di Sanremo eccezionalmente diretta da Andrea Morricone, figlio di Ennio. L'esibizione sarà un'anteprima del concerto-evento che Il Volo terrà a giugno "Il Volo tribute to Ennio Morricone", che è anche il titolo del prossimo impegno discografico dei tre artisti con pubblicazione mondiale per Sony Music entro la fine del 2021. (ANSA).