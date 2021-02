Spider-Man, No Way Home sarà titolo nuovo franchise Marvel

NEW YORK, 25 FEB - E' stato svelato il titolo del terzo film sul personaggio di Spider-Man, sarà Spider-Man: No Way Home. Lo hanno annunciato, attraverso un curioso video, i tre attori protagonisti, Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. Qualche giorno fa i tre si erano presi gioco dei fan mandandoli fuori strada con dei titoli falsi. Alla fine hanno pubblicato su Instagram una foto con quello che sarebbe stato il titolo definitivo. Le riprese del film dell'Universo Marvel sono in corso ad Atlanta in Georgia. (ANSA).