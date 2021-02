Centenario Patroni Griffi, l'archivio è on line (2)

NAPOLI, 25 FEB - In occasione del centenario della nascita di Giuseppe Patroni Griffi (Napoli, 27 febbraio 1921), per la prima volta saranno visibili on line, sul sito della Biblioteca Nazionale di Napoli (www.bnnonline.it) foto di scena, copioni e documenti provenienti dall'Archivio personale dell'autore, entrato a far parte della biblioteca napoletana nel 2019 ed a causa della pandemia non ancora presentato al pubblico. "Il prestigio internazionale della figura di Giuseppe Patroni Griffi- commenta Gabriele Capone, direttore della Biblioteca Nazionale - fa che sia motivo di vanto per noi poter custodirne l'Archivio personale, una raccolta documentale, testuale e fotografica, di notevole interesse storico e scientifico, che comprende molti documenti inediti, testi teatrali, sceneggiature, manoscritti e testimonianze di scena veramente esclusive che al momento rappresenta quanto resta della sua vasta produzione." (ANSA).