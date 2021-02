Musica: esce il video del nuovo singolo di Rocco Hunt

ROMA, 25 FEB - Esce il video di "Che me chiamme a fa?" (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Rocco Hunt feat. Geolier. L'artista in questo brano è affiancato da uno degli esponenti più apprezzati della nuova wave della scena partenopea. Il video, realizzato dalla Damn Films e visibile al link http://www.youtube.com/watch?v=Vo00UBqXJRc, è stato girato tra le strade e i palazzi del Parco Merola in notturna, espressione della vicinanza dei due artisti alle periferie d'Italia. Disponibile in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/Chemechiammeafa, il brano racconta una storia d'amore in chiave urbana la gelosia che genera attrazione e desiderio, una profonda dichiarazione d'amore in versi in lingua napoletana. (ANSA).