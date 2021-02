Gaia, pronta a portare l'allegria sul palco

ROMA, 25 FEB - In meno di un anno Gaia ha vinto ad Amici, pubblicato un album di inediti (Nuova Genesi) certificato disco d'oro, inanellato un paio di hit tra cui "Chega" e "Coco Chanel", collezionato milioni di stream. Ciliegina sulla torta la partecipazione al festival di Sanremo, con il brano Cuore Amaro, scritto con Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato. Un mix di sonorità latine, orientali, urban. "E' stato un anno folle, in senso positivo e negativo - racconta la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana -: portare la mia musica al pubblico, o quantomeno iniziare a farlo. Ho voglia di celebrare i primi step, anche se mi sento un po' in colpa perché non si può dimenticare quello che sta succedendo, e questo rispecchia il cuore amaro, un sapore bitter sweet, agrodolce. Ho 23 anni e non posso non guardare al futuro con positività". Una positività che porterà sul palco dell'Ariston, con il suo brano, in quota allegria scacciapensieri. E per questo è stata paragonata a Rosalìa, la cantante spagnola che ha fatto incontrare flamenco e suoni urban, e ad Elettra Lamborghini. "Se portare un momento di spensieratezza è quello che ci si aspetta da me, sarò felice di adempiere il compito. Ma le mie anime sono tante, io non mi pongo limiti". Per la serata delle cover, la cantautrice ha scelto il brano di Luigi Tenco Mi sono innamorato di te, con la cantautrice belga di origini congolesi Lous and The Yakuza. (ANSA).