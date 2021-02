Golden Globes: diretta cerimonia premiazione su Sky Atlantic

ROMA, 24 FEB - Anche la 78esima edizione della cerimonia di consegna dei Golden Globes, i prestigiosi premi della HFPA (la Stampa Estera di Hollywood) al meglio della Tv e del cinema, come per tutte le ultime edizioni sarà trasmessa da Sky. La diretta andrà infatti in onda solo su Sky Atlantic e Sky TG24, nella notte fra 28 febbraio e 1 marzo. Doppia la modalità di fruizione: se il canale tradizionalmente dedicato al meglio della serialità proporrà dalle 00.30 la diretta integrale della serata e poi, lunedì sera dalle 19.40, un riedit con gli highlights della serata, la all news di Sky seguirà in diretta dall'1.00 la cerimonia da studio, commentata da Denise Negri (Sky TG24), Federico Chiarini (Sky Atlantic) e Francesco Castelnuovo (Sky Cinema), con numerosi contributi video e approfondimenti e con la partecipazione di Alessandra Venezia, membro della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), e della giornalista e scrittrice Marta Perego. Alle 00.30 avrà inizio il pre-show che condurrà poi alla cerimonia di premiazione, in onda dalle 2 di notte presentata da Amy Poehler e Tina Fey, per la quarta volta al timone dello show ma in diretta per la prima volta rispettivamente da Beverly Hills - dal Beverly Hilton Hotel dove tradizionalmente si svolge la cerimonia - e da New York (Rainbow Room). A causa della pandemia, i candidati saranno in collegamento dalle proprie abitazioni. A preparare alla lunga notte dei premi assegnati dalla Stampa Estera di Hollywood, tradizionalmente considerati i più prestigiosi fra i premi precursori degli Academy Awards, dal 24 febbraio al 3 marzo il canale 111 si trasforma in SKY Atlantic Maratone - Golden Globes, pop-up channel interamente dedicato alle tantissime serie Sky candidate ai Golden Globe Awards 2021, le cui maratone saranno proposte no-stop per una settimana. (ANSA).