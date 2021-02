San Carlo, on line 'Il Turco in Italia' di Rossini

NAPOLI, 24 FEB - 'Il Turco in Italia' di Gioachino Rossini in forma di concerto,aprirà la programmazione in streaming del Teatro San Carlo del mese di marzo: sarà il direttore toscano Carlo Montanaro alla guida di Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo preparato da Gea Garatti Ansini. Lo spettacolo sarà disponibile dal 19 marzo. Il turco Selim sarà interpretato da Marko Mimica mentre Julie Fuchs, soprano francese tra i più acclamati della sua generazione, farà il suo debutto al San Carlo nei panni di Donna Fiorilla, così come il giovane tenore russo Ruzil Gatin nel ruolo di Don Narciso. Completano il cast Paolo Bordogna (Don Geronio), Alessandro Luongo (Prosdocimo), Gaia Petrone (Zaida), Filippo Adami (Albazar). 'Il Turco in Italia', opera buffa in due atti di Gioachino Rossini su libretto di Felice Romani fu rappresentata per la prima volta nel 1814 alla Scala di Milano. Il rapporto di questo lavoro con Napoli è evidente fin dall'inizio dell'opera, quando i turchi sbarcano sulla costa della città, dove si svolge tutta la vicenda. Peraltro l'anno dopo il nuovo successo milanese, nel 1815, Rossini accettò l'invito dell'impresario Domenico Barbaja trasferendosi proprio a Napoli come direttore del San Carlo per i successivi sette anni e finalmente nel 1820 anche l'opera il 'Turco in Italia' fu eseguita in città. Il titolo torna al Lirico dopo l'ultima ripresa nel 2004. Da venerdì 12 marzo sarà invece disponibile on line un concerto sinfonico protagonista il direttore musicale Juraj Valčuha nella suite da concerto Pulcinella di Igor Stravinskij e nella Sinfonia n.4 "L'inestinguibile" op.29 di Carl Nielsen, opera questa meno nota, mai eseguita prima al San Carlo. Infine, l'ultimo appuntamento del mese, in calendario da venerdì 26 marzo è con il Quartetto d'Archi del Teatro di San Carlo composto dalle prime parti dell'Orchestra del Massimo napoletano Cecilia Laca, Luigi Buonomo, Antonio Bossone, Luca Signorini che eseguiranno il Quartetto per archi n. 8 in do minore, op. 110 di Dmítrij Šostakóvič, e il Quartetto n. 4 in do minore dall'op.18 di Ludwig van Beethoven. Gli spettacoli saranno fruibili su MyMovies.it e on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it (ANSA).