Week end a teatro tra Lavia, Cirillo e Volonté

ROMA, 24 FEB - Da "La scuola delle mogli" di Moliere nella versione diretta e interpretata da Arturo Cirillo sul palcoscenico del Teatro delle Muse e in onda su Rai5, a ''Il sogno di un uomo ridicolo'' di Dostoevski per Gabriele Lavia, nella stagione in streaming "Tutta scena - Il teatro in camera" di TvLoft. Fino al Galà con cui il Teatro La Scala rende omaggio alle coregrafie di Rudolf Nureyev, in streaming tra web e social. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali del prossimo week end, ancora "a distanza" tra internet e piccolo schermo, che contano anche un giovane Gian Maria Volontè nel cast della "Fedra" di Jean Racine del 1957, con la traduzione di Giuseppe Ungaretti e la regia di Corrado Pavolini, su Rai5. Rosario Lisma è invece "Giusto", nel monologo da lui scritto, diretto e interpretato on line per la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse. Mentre è con "Rebecca. Uno spettacolo al buio" che parte la prima edizione di "Nuove Terre d'Inverno", festival realizzato da Officine Papage. (ANSA).