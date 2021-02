Tutto Sanremo con The Jackal, in podcast su Spotify

ROMA, 24 FEB - Irriverenti, esilaranti, pronti a tutto. O quasi. The Jackal, il collettivo comico che ha attraversato ogni mezzo, dai social al cinema, conquista il festival più nazional popolare d'Italia. Debutta il 24 febbraio "The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno", primo podcast del gruppo e primo podcast originale in assoluto di Spotify in Italia. Protagonisti, neanche a dirlo, sono Ciro Priello e Claudia Napolitano con Gianluca Fru, Simone Ruzzo, Aurora Leone e Fabio Balsamo. "In realtà sono anni che The Jackal commentano Sanremo - raccontano all'ANSA Fru e Claudia - Siamo partiti con i meme e ogni anno aggiungiamo un nuovo tassello, dalle video fiction ai podcast. L'idea è quella delle chiacchiere da bar che tutti facciamo all'indomani del festival. Quest'anno sarà più dura, perché in gara ritroveremo moltissimi amici. Ma non risparmieremo nessuno: nulla di personale - sorridono - è il lavoro che ci costringe". Prodotto da The Jackal per Spotify, in collaborazione con Show Reel Agency, il podcast si compone di dieci episodi. I primi quattro, pubblicati giornalmente sulla piattaforma a partire dal 24 febbraio, sono dedicati ai momenti più divertenti e assurdi delle passate edizioni. Come, nel primo episodio, il tormentone: cosa dissero i Take That ai Neri per caso quando si incrociarono all'Ariston? Gli altri seguiranno, invece, la kermesse serata per serata, fino alla chiusura. "La vera scoperta di questa edizione? Secondo noi - rispondono Claudia e Fru - Orietta Berti che canta con l'auto-tune, magari un pezzo trap". (ANSA).