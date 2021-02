Musica: Stevie Wonder, addio agli Usa, me ne vado in Ghana

ROMA, 23 FEB - Stevie Wonder si trasferirà in Ghana. Il pluripremiato artista ha parlato con la giornalista e conduttrice televisiva Oprah Winfrey in un'intervista ripresa dalla Cnn, spiegando la sua decisione con i disordini politici avvenuti negli Stati Uniti. "Voglio vedere questa nazione sorridere di nuovo. E voglio farlo prima di partire per trasferirmi in Ghana, perché lo farò". Alla domanda di Winfrey, che gli ha chiesto se il suo trasferimento sarà definitivo, il cantante ha risposto affermativamente. "Non voglio che i figli dei figli dei miei figli dicano: 'Oh, ti prego, apprezzami. Per favore rispettami, per favore sappi che sono importante, per favore valorizzami'. Che significa?", ha detto l'icona pop nota per successi come 'You are the sunshine of my life" e "I just called to say I love you', aggiungendo che non è la prima volta in cui dice che pensa di trasferirsi in Ghana. Nel 1994, la star disse che sentiva "più senso della comunità" negli Stati Uniti. Wonder, originario del Michigan, ha imparato a suonare il piano, la batteria e l'armonica all'età di 9 anni e ha firmato un contratto con l'etichetta discografica Motown nel 1961. Da allora, ha vinto ben 25 Grammy Awards, il maggiore riconoscimento in ambito musicale. (ANSA).