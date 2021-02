Clooney produrrà docu-serie su scandalo abusi atleti Ohio

NEW YORK, 23 FEB - Lo scandalo degli abusi sessuali nel dipartimento di atletica dell'Università dell'Ohio diventerà una docu-serie. A produrla George Clooney tramite la sua Smokehouse Pictures. La serie è basata su un articolo uscito nel 2020 su Sports Illustrated e parla degli abusi commessi su decine di studenti atleti tra il 1978 and 1998 da parte del medico Richard Strauss. Secondo un rapporto dello stesso ateneo, in quasi 20 anni di gestione Strauss commise circa 1500 aggressioni sessuali e 47 stupri. Tuttavia non fu mai accusato di alcun crimine e morì suicida nel 2005. La docu-serie tira in ballo anche il deputato repubblicano dell'Ohio Jim Jordan, assistente allenatore della squadra di wrestling dal 1987 al 1995. Secondo alcune vittime Jordan fu messo al corrente degli abusi, ma non prese alcun provvedimento. (ANSA).