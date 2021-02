Bicentenario Filarmonica Romana, via a incontri celebrativi

(di Luciano Fioramonti) ROMA, 23 FEB - L' Accademia Filarmonica Romana festeggia nel 2021 i suoi 200 anni di vita e apre le celebrazioni con una serie di incontri e concerti dedicati a compositori, artisti, figure illustri con cui ha avuto un rapporto privilegiato. La Sala Casella ospita i primi due appuntamenti, il 26 febbraio e il 1 marzo, alle 21, trasmessi in streaming sul canale YouTube dell'istituzione. Si comincia con il direttore artistico Andrea Lucchesini a confronto con il musicologo e compositore Daniele Carnini ricordando le figure di Giovanni Sgambati e Franz Liszt, di cui il pianista Leonardo Pierdomenico interpreterà alcuni brani. Primo importante direttore artistico della Filarmonica (dal 1893 al 1896), Sgambati rimase un punto di riferimento per l'istituzione come socio, musicista e compositore, fino alla morte nel 1914. Al nome di Sgambati, verrà affiancato quello di Franz Liszt, che del compositore romano fu insegnante di pianoforte e poi amico fraterno. Liszt si lega alla Filarmonica per la nomina di socio d'onore, che l'istituzione gli conferì il 4 marzo 1839 (onorificenza di cui furono insigniti anche altri celebri musicisti, come Rossini, Verdi, Mendelssohn, Donizetti, Paganini etc.). Il secondo incontro sarà incentrato sulle figure di Alfredo Casella e Igor Stravinskij. Andrea Lucchesini ne parla con la musicologa Mila De Santis e con il compositore e vicepresidente della Filarmonica Marcello Panni. Partecipano anche il Trio Chagall e il pianista Alessandro Simoni, che eseguiranno musiche dei due autori. Anche Casella può considerarsi uno dei pilastri della Filarmonica. Da direttore artistico nella stagione 1946-47 avviò un processo di sprovincializzazione della vita musicale romana con collaborazioni internazionali. (ANSA).