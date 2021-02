Infascelli in The Hijacker la storia vera di Rambo

ROMA, 23 FEB - Il regista Alex Infascelli guarda a Rambo per il suo prossimo documentario che si chiamerà THE HIJACKER. Scritto dallo stesso Infascelli e Vincenzo Scuccimarra e tratto dal libro 'Il Marine' di Pierluigi Vercesi e Raffaele Minichiello (Mondadori) racconta la storia di quest'ultimo, ex militare italiano naturalizzato statunitense, che ha ispirato il personaggio di Rambo, interpretato da Sylvester Stallone nel film cult degli anni '80 diretto da Ted Kotcheff. "Dopo Kubrick e Totti, racconto la storia di un uomo comune, la cui vicenda straordinaria e controversa, è quella tipica dell'antieroe hollywoodiano: tra cielo e terra, tra Bene e Male, senza soluzione di continuità" dice Infascelli (tra i suoi tanti lavori, Almost Blue, S is for Stanley e Mi chiamo Francesco Totti). Lorenzo Mieli, CEO di The Apartment, e Gabriele Immirzi, CEO di Fremantle Italia, hanno commentato in una dichiarazione congiunta: "Alex è uno dei registi più ispirati della sua generazione. Siamo molto fieri di far parte di questo nuovo capitolo della sua opera creativa e siamo fermamente convinti che la storia di Minichiello abbia, per tanti versi - sorprendenti e affascinanti - un forte impatto nel nostro mondo di oggi ". Il documentario è prodotto da FREMANTLE ITALIA con RAI CINEMA, con la collaborazione di THE APARTMENT, società del gruppo Fremantle che si occuperà anche delle vendite internazionali. Le riprese inizieranno a metà del 2021. (ANSA).