Nuraghi nell'Unesco, Film Commission e idea corto su Netflix

CAGLIARI, 23 FEB - Protocollo d'intesa tra il comitato Sardegna Verso l'Unesco e la Fondazione Sardegna Film Commission. Obiettivo principale: rafforzare la candidatura all'Unesco per l'intero patrimonio nuragico sardo. "Ma il nostro fine principale - ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il presidente del comitato Michele Cossa - è quello di valorizzare la nostra storia. Anche per promuovere un territorio che può dare molto ai visitatori non solo d'estate, ma dodici mesi all'anno". E quindi c'è bisogno anche dell'aiuto di film, serie tv, cartoni animati e videogame che portino la Sardegna in giro per il mondo. Per questo entro in gioco Sardegna film commission. La fantasia al servizio dell'isola anche con l'animazione. Mostrata durante la conferenza stampa la bozza di un lavoro ancora da completare: protagonisti del cartoon personaggi ispirati ai bronzetti nuragici in vetrina al museo archeologico di Cagliari. Ma c'è una novità in ballo: la Sardegna potrebbe finire presto su Netflix con un lungometraggio di animazione. Lo ha annunciato Anne Sophie Vanhollebeke, presidente di Cartoon Italia: "Netflix ha deciso di investire molte risorse in questo settore - ha spiegato - e anche la Sardegna sará coinvolta: è già un invito a tirare fuori delle idee e iniziare a pensare che cosa si può fare". Il prossimo 26 maggio Cagliari ospiterà ancora una volta Cartoon Digital, uno tra i più importanti eventi per l'animazione internazionale con produttori provenienti da tutto il mondo. (ANSA).