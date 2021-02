Pirateria: studio legale Usa, profitti su 4 conti a Napoli

NAPOLI, 23 FEB - Quattro dei conti correnti sui quali venivano versati gli illeciti profitti della pirateria multimediale italiana sono stati attivati su filiali di istituti bancari che si trovano a Napoli. A rendere nota l'informazione è Emme-Team, lo studio di consulenza italo-statunitense che si sta occupando, tra l'altro, di fare luce sulla morte di Tiziana Cantone, la giovane vittima di revenge-porn trovata morta in casa il 13 settembre 2016 a Mugnano (Napoli). "Tutte queste prove certificate dalla Corte statunitense e dai gestori di servizi internet, - si legge nella nota di Emme-Team - sono già state messe a disposizione della Guardia di Finanza e consegnate alla Procura della Repubblica di Napoli". Il capoluogo partenopeo, con la possibilità di bloccare le violazioni on line e di ottenere il risarcimento del danno subito, grazie ai tabulati internet consegnati su ordine della Corte Federale, "può diventare il simbolo della lotta alla Pirateria". Le informazioni ottenute da Emme-Team sono frutto del procedimento federale civile statunitense intentato da Emme Team in rappresentanza di Lux Vide SPA, per la pirateria multimediale delle loro produzioni cine-televisive e successivamente grazie alle richieste di blocco della distribuzione illegale dei propri brani musicali da parte di artisti tra cui l'autore di testi Mogol, i cantautori Bobby Solo, Gianni Bella ed altri autori letterari è finalmente possibile, dopo due anni di intenso lavoro e grazie ai tabulati internet consegnati su ordine della Corte Federale, conoscere l'identità di chi da quasi vent'anni gestisce tutti i server utilizzati dalla pirateria italiana. (ANSA).