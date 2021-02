Eddie Murphy, una nuova favola black da raccontare

ROMA, 23 FEB - Il principe Akeem, ora re Akeem, è tornato e ha ancora la faccia di Eddie Murphy, neppure troppo invecchiato. È tornato, dopo 33 anni, per raccontare ancora una volta "una favola all black, un'opera cult" ovvero il sequel de Il Principe cerca moglie dal titolo IL PRINCIPE CERCA FIGLIO (COMING 2 AMERICA), diretto da Craig Brewer e disponibile in tutto il mondo su Amazon Prime Video dal 5 marzo. Ci troviamo ancora una volta nel regno rumoroso e musicale di Zamunda. Re Akeem (Murphy), alla morte del padre, è appena stato incoronato, ma insieme al consigliere Semmi (Arsenio Hall) si trova costretto ad intraprendere un lungo viaggio fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato. Motivo del viaggio? Akeem ha scoperto di avere un figlio maschio in America di cui non sapeva nulla. Un ragazzo di nome Lavelle (Jermaine Fowley) da crescere come suo successore. Nel film, tra operazione nostalgia e rinnovamento, tanti membri del vecchio cast come James Earl Jones nei panni di King Jaffe Joffer, Shari Headley (Lisa Joffer), John Amos (Cleo McDowell), Vanessa Bell Calloway (Imani Izzi), Garcelle Beauvais nei panni di Rose e Paul Bates in quelli di Oha. Oltre a Jermaine Fowley, le new entry includono invece Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Wesley Snipes, Teyana Taylor e la figlia di Eddie, Bella Murphy. (ANSA).