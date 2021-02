L'ultimo concerto, evento il 27 per tornare sui palchi

ROMA, 22 FEB - Il 27 febbraio 2021 è un giorno significativo: dodici mesi fa si procedeva alle prime chiusure dovute alla situazione di emergenza sanitaria. A distanza di un anno, i palchi che hanno fatto la storia della musica dal vivo in Italia tornano a illuminarsi contemporaneamente nella stessa serata. Gli eventi proposti saranno trasmessi in streaming gratuito, alle ore 21, sul sito www.ultimoconcerto.it e vedranno la partecipazione di band e artisti del panorama musicale italiano. Dai 99 Posse dal Duel club di Pozzuoli (NA) a Colapesce & Dimartino dai Magazzini Generali di Milano, da Manuel Agnelli & Rodrigo D'Erasmo dal Bloom di Mezzago (MB a Roy Paci dal Candelai di Palermo per citarne alcuni. Promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, con la collaborazione di Live DMA, vede insieme, per la prima volta, oltre centotrenta live club e circoli sparsi sull'intero territorio italiano. Una campagna partita il 28 gennaio, giorno in cui tutti i locali coinvolti hanno pubblicato le immagini delle proprie facciate, sovrastate da un punto interrogativo. L'obiettivo primario è quello di porre l'attenzione sull'assoluta incertezza e instabilità in cui versano attualmente queste realtà. Secondo i dati dell'osservatorio annuale SIAE 2019, nell'ambito delle attività di spettacolo, i concerti e le manifestazioni musicali dal vivo rappresentano: - il primo settore in assoluto come volume d'affari (pari quasi a 1 miliardo) - il secondo settore (dopo il cinema) per numero di spettacoli (385.000) e numero di ingressi e presenze (53 milioni) fra spettacoli di musica leggera, i cosiddetti 'concertini' e gli spettacoli all'aperto. Eppure, fino a oggi - sottolineano - non è mai stato riconosciuto il valore e il ruolo di questi spazi, al pari di quello che avviene, invece, per i cinema e i teatri e come accade all'estero. (ANSA).