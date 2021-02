Cinema: Voci nell'ombra dedicato a Claudio Sorrentino

ROMA, 22 FEB - La XXI edizione del Festival internazionale del doppiaggio Voci nell'Ombra 2020/21 si svolgerà dal 24 al 27 febbraio 2021 on line sul suo sito, nella pagina facebook e sul canale you tube del Festival nel rispetto delle disposizioni sanitarie anti Covid-19. Il Festival è dedicato a Claudio Sorrentino, voce ufficiale di Mel Gibson e John Travolta, recentemente scomparso. Diretto da Tiziana Voarino e organizzato dall'Associazione Culturale Risorse - Progetti & Valorizzazione, il Festival "Voci nell'Ombra" premia ogni anno con gli Anelli d'oro le eccellenze del doppiaggio italiano. Il programma di quest'anno prevede la cerimonia di presentazione dei premi e dei premiati, una Giornata di studi internazionale sul mondo del doppiaggio, a confronto con tecnologia, innovazione e piattaforme e la sfida dell'accessibilità, un approfondimento sul podcast come tecnologia destinata a una sempre maggiore diffusione e la presentazione di un libro-summa sul doppiaggio scritto da Voarino. La premiazione della XXI edizione del Festival internazionale Voci nell'Ombra con gli Anelli d'oro 2020 ai migliori doppiaggi e doppiatori, adattamenti e adattatori selezionati dalla giuria del Festival, avrà luogo venerdì 26 febbraio con "Premi e Talk. Gli Anelli d'oro ai migliori doppiaggi e doppiatori, adattatori e altri professionisti del settore, premi alla carriera e altri riconoscimenti". (ANSA).