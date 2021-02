Mulligan da Oscar come vendicatrice delle donne

ROMA, 21 FEB - Una donna è semisvenuta e ubriaca su un letto mentre un uomo tenta di toglierle la biancheria intima ignorando le sue flebili proteste. A un tratto però la donna, di colpo del tutto sobria, gli afferra la mano e gli chiede con tono minaccioso: "cosa stai facendo?". E' l'immagine da cui è partita Emerald Fennell, classe 1985, attrice (è Camilla Parker Bowles in The Crown) e sceneggiatrice (ha firmato da showrunner la 2/a stagione di Killing Eve), per scrivere il suo esordio alla regia, il thriller/commedia nera Promising young woman (Una giovane donna promettente). Il film, coprodotto da Margot Robbie, ha da poco conquistato, fra le altre, 4 nomination ai Golden Globes e la protagonista, Carey Mulligan, è data fra le favorite anche per l'Oscar. "Volevo fare un revenge movie dal punto di vista di una donna vera, che avesse tutte le delizie del genere ma raccontasse anche la realtà di quello che sono la vendetta e il lutto" spiega Emerald Fennell nella Q&A online insieme a Carey Mulligan, organizzata da Hollywood Reporter. La 'giovane donna promettente' che ha rinunciato al proprio sogno di diventare dottore è Cassie (Mulligan), trentenne che ancora vive con i genitori (Clancy Brown e Jennifer Coolidge) e si mantiene lavorando nel bar di Gail (Laverne Cox). La sera però Cassie porta avanti il piano di 'punire' gli uomini pronti ad approfittare (spesso utilizzando un fare garbato) di donne che sembrano incapaci di difendersi. Una missione di vendetta motivata da un grave trauma e un lutto (da scoprire). (ANSA).