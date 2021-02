Crowdfunding per Blu Ray di Brutti, sporchi e cattivi

ROMA, 19 FEB - In occasione del 45/o anniversario dalla vittoria di Ettore Scola come miglior regista al Festival di Cannes CG entertainment lancia la campagna di crowdfunding Start Up! per pubblicare per la prima volta in alta definizione Blu-Ray Limited Edition la graffiante commedia Brutti, sporchi e cattivi con un indimenticabile Nino Manfredi. Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione di Surf Film. Il film, Limited Edition Blu-Ray Numerata (500 copie), sarà pubblicato solo al raggiungimento di 300 copie pre-acquistate entro il 18 marzo in esclusiva sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo: https://tinyurl.com/katbneeu Il nome di tutti i partecipanti al crowdfunding START UP! sarà riportato all'interno della confezione. (ANSA).