'Take me to the moon', esce nuovo brano di Kadebostany

ROMA, 19 FEB - Dopo i brani 'Mind if I Stay', 'Castle in the Snow', 'Early Morning Dreams' e 'Save Me', entrati nella Top 10 in oltre 30 paesi, Kadebostany torna con il suo nuovo singolo 'Take me to the moon', in uscita il 19 febbraio, interpretato da Valeria Stoica, giovane artista moldava: un pop moderno nello stile di Kadebostany. Sotto il 'marchio' di "Kadebostany", il produttore e compositore svizzero - Guillaume de Kadebostany - ha rapidamente catturato l'attenzione in tutto il mondo con il suo innovativo progetto di musica pop, identità visiva unica e scenografiche esibizioni dal vivo. Kadebostany disegna una visione moderna del pop, descritto dal suo stesso leader come "musica sofisticata con richiamo di massa". Le sue canzoni hanno superato 1 miliardo di stream su Youtube e sono state utilizzate in spot pubblicitari di grandi brand, marchi di moda e diversi film. 'Take Me To The Moon' è il primo singolo estratto dall'Ep di 'Drama-Act 2' in uscita entro la fine dell'anno, sequel di 'Drama-Act 1' pubblicato nel 2020. L'uscita del videoclip di 'Take me to the moon', dal 19 febbraio in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali, è prevista per il prossimo 26 febbraio. (ANSA).