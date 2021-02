Per anniversario, gratis 2 giorni Il processo ai Chicago 7

ROMA, 19 FEB - Gratis per 48 ore sul canale Youtube di Netflix, da venerdì 19 a domenica 21 febbraio, Il processo ai Chicago 7, il film di Aaron Sorkin che ricostruisce lo storico procedimento contro gli organizzatori delle proteste alla convention del partito democratico statunitense del 1968 e di cui ricorre l'anniversario della conclusione dopo mesi di aula il 18 febbraio 1970. Il film sarà disponibile in lingua originale e sarà possibile attivare i sottotitoli in otto lingue, tra le quali l'italiano. Gli organizzatori delle proteste, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, furono accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa in uno dei processi più noti della storia americana. Il film, che ha fatto incetta di candidature ai Golden Globe e aspira alla considerazione per le nomination agli Oscar, è interpretato da un cast eccezionale guidato da Sacha Baron Cohen con Eddie Redmayne, Frank Langella, Mark Rylance, Michael Keaton, Joseph Gordon-Levitt tra gli altri. (ANSA).