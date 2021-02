'Anima calabra' degli Engage, inno a sentimenti totalizzanti

ROMA, 18 FEB - Una canzone che "vuole essere un inno al lasciarsi andare sempre, sì, ma ai sentimenti". Così l'autore del testo e frontman degli Engage, Gennaro Caggiano, descrive ' Anima calabra', il nuovo brano della band, frutto di storie di vita vissute in prima persona, distribuito da Believe. Il singolo, come suggerisce il titolo, "nasce in Calabria e vuole soffermarsi sull'importanza dei sentimenti totalizzanti e della passione - si spiega in una nota - necessari per arricchire il bagaglio emotivo di ognuno". "'L'amore non colma i vuoti, edifica spazi' è la frase che incarna perfettamente il significato di questo brano - si aggiunge - che ruota intorno all'amore in modo molto maturo e con una sensibilità rara, capace di rendere perfettamente un'atmosfera molto intima attorno alla quale viene costruito tutto il pezzo". La band, nata nel 2011 si è classificata prima nella sezione Young del Contest Anime di Carta che annualmente si svolge a Roma, suonando in locali come Boogie Club, Locanda Blues, Contestaccio e Jailbreak. In questa scena musicale romana, hanno conosciuto Massimo Di Cataldo che, colpito dall'energia esecutiva della band e dalla profondità dei testi, ha deciso di portare gli Engage in studio di registrazione e di collaborare all'uscita del loro primo singolo This Cold Cold Blue. La band ha poi deciso di mettersi alla prova sul repertorio italiano, con Camel Blu, contenuta nell'album "Pelle". Successivamente gli Engage conquistano la finale del contest 1M Next, arrivando ad un passo dal poter suonare a piazza San Giovanni nel 'concertone' del Primo Maggio. L'ultimo loro importante traguardo è la vittoria del premio "Miglior Produzione Musicale Italiana" in occasione del Festival di Sanremo Rock sul palco del Teatro Ariston. (ANSA).